Kayseri Serbest Bölge'de tarihi rekor kırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından serbest bölgelerde ağustos ayında ve yılın ilk 8 ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış ticaret rakamlarına ulaşıldığı açıklandı. Ağustos 2025’te 19 serbest bölgeden 1 milyar 45 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 448 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile tarihi rekor kırıldı. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise 8,3 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ

11.06.1997 gün ve 97/9524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2. Maddesine istinaden Şehir merkezine 15 Km mesafede Kayseri Serbest Bölgesi kurulmuş ve 28.10.1999 tarihinde ticari faaliyete başlamıştır.

Kayseri ve çevre illerin dış ticaretine katkı sağlanması, bölgede sağlanan teşvik ve avantajlar ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi, firmalara rekabet üstünlüğü kazandırılması, amacıyla Kayseri Serbest Bölge olarak seçilmiştir. Bunların yanında, yoğun sanayileşme sonucu yörenin hızla artan dış ticaret potansiyeli, Kayseri’nin Serbest Bölge olarak seçilmesinde önemli bir tercih sebebi olmuştur.