Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

Melikgazi Belediyesi, Kayseri Serbest Bölge'ye yaptığı birçok çalışmanın yanı sıra 1 kilometre uzunluğunda yeni yolunu da asfaltlayarak hizmete sundu.

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  • 22.05.2023 14:56
  • Güncelleme: 22.05.2023 17:45
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Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Kayseri Serbest Bölge’ye yaptığı birçok çalışmanın yanı sıra 1 kilometre uzunluğunda yeni yolunu da asfaltlayarak hizmete sundu.

1 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde yeni nitelikli yolun bölgeye kazandırıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Serbest Bölgemize Kayseri’ye yakışır çok güzel bir gümrük giriş kapısı yapıyoruz. Kayseri Serbest Bölge Kayserinin göz bebeği. Bizde bu çerçevede bölgemiz için birçok çalışma yapıyoruz. 1,5, 2 yıldır yaptığımız birçok çalışma tamamlandı. Özellikle Serbest Bölgedeki tüm yolları şu anda açmış olduk. Altyapı faaliyetlerimiz devam ediyor. Atık su arıtma tesisini genişletiyoruz, GES yaptık, hangarları yaptık. Birçok hizmeti burada tamamladık. İnşallah bundan sonra daha da iyi koruma gelecek. Gümrük Giriş Kapısından sonra yolunu da asfaltlamaya başladık. 1 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde yeni nitelikli, konforlu bir yolumuz ortaya çıktı. 5 bin ton temel malzeme kullanılan yolda 3 bin ton asfalt atıldı. Yaptığımız çalışmalarla Serbest Bölge çok daha iyi bir konuma gelecek. Daha kullanışlı yeni yol ile ulaşım kolaylaşmış olacak. Tüm çalışmalarımız ve yeni yolumuz başta Melikgazi’mize ve buradaki sanayicilerimize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Kayseri Serbest Bölge'ye 1 kilometrelik yeni yol yapıldı

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