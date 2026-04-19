Kayseri Sevdalısı Ali Peker Kitap Fuarında Okurlarla Buluşuyor

Kayseri’nin kültür ve tarihine gönül vermiş isimlerden Ali Peker, 8. Kayseri Kitap Fuarı’nda sahaf reyonunda yerini alıyor.

Kentin geçmişini, kültürel mirasını ve değerlerini anlatan yüzlerce kitabı okurlarla buluşturan Peker, fuarın en çok ilgi gören isimlerinden biri haline geliyor.

Ziyaretçiler, Kayseri üzerine yazılmış nadir eserleri inceleme fırsatı bulurken, Peker’in özenle hazırladığı harika koleksiyonlar fuar atmosferine ayrı bir renk katıyor.

Fuarda dikkat çeken bir an ise Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın, sahaf Ali Peker’den “Kayseri Âlimleri” adlı kitabı satın alması oluyor. Bu buluşma, hem kültürel hem manevi anlamda fuarın en anlamlı anlarından biri olarak kayda geçiyor.

Ali Peker, Kayseri’nin tarihini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için kitaplarla dolu bu yolculuğunu sürdürürken, fuar ziyaretçileri de onun bilgi ve birikiminden faydalanma fırsatı buluyor.