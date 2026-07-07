Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı düzenlenecek

Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı 9 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sıfır Atık Vakfı tarafından, Kayseri Valiliği himayesinde hayata geçirilen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları; Türkiye’nin Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda yerel düzeyde elde edilen verileri, gözlemleri ve iyi uygulama örneklerini ulusal stratejiyle uyumlu, koordineli ve ölçülebilir bir sürece dönüştürmek amacıyla yürütülmekte. Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları; ilin özgün ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. “Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı” kapsamında dört ana blok altında yapılandırılan 15 tematik masa aracılığıyla; israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü, sıfır atık eğitim ve farkındalık çalışmaları, yenilikçi uygulamalar ve iyi örnekler gibi başlıklar değerlendirildi. Tematik masa çalışmalarında elde edilen çıktılar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporları; Kayseri’ye özgü çözüm önerileri sunmasının yanı sıra, ulusal düzeyde politika geliştirme süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Sonuç Konferansı’nda Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan tarafından çalıştay süreçleri, tematik masa değerlendirmeleri ve elde edilen çıktılara ilişkin sunum gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca, “Kayseri Sıfır Atık Hedef Belgesi” kamuoyuna ilan edilecek. İl genelinde oluşturulan 15 tematik masada yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan değerlendirme raporları doğrultusunda atılacak kısa, orta ve uzun vadeli adımlar da konferansta paylaşılacak.