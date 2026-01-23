Kayseri/Sivas karayolu tüm araç trafiğine kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Kayseri/Sivas karayolu ve karayolu iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 8.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı.

Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol çekici ve tır trafiğe kapalı.

Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, kar yağış mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışlı, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.

Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.

Haber Merkezi

