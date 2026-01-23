Kayseri/Sivas karayolu tüm araç trafiğine kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün karayolu iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 8.00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Kayseri / Erciyes Yolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

Kayseri / Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri / Sivas Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin ıslak, yol iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı.

Kayseri / Pınarbaşı Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol çekici ve tır trafiğe kapalı.

Kayseri / Yozgat Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Kayseri / Niğde Karayolu: Hava kapalı, kar yağış mevcut, zemin karlı, yol trafiğe açık.

Pınarbaşı / Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışlı, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.

Pınarbaşı / Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, yol iki yönlü araç trafiğine kapalı.