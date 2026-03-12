Kayseri - Sivas karayolunda 1 kişinin öldüğü kazanın sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Kaza 4 Ağustos 2022 tarihinde Kayseri-Sivas Karayolu Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. N.S.(47) yönetimindeki otomobil ile C.A.(28) idaresindeki araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü N.S. kazadan 32 gün sonra hayatını kaybetti. Olan nedeniyle diğer aracın sürücüsü C.A. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına sanık katılmazken olayda hayatını kaybeden N.S.’nin müştyeki olan eşi ve kızı katıldı. Müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken sanık avukatı ise, “Müvekkilim hem ifadesinde hem de mahkemede kendini zora düşürme pahasına gerçekleri söylemiştir. Kaç kilometre hızla gittiğini de saklamamıştır. Müvekkilim için lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti C.A.ya ‘Bilinçli taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma’suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmederek, ehliyetine bir yıl süreyle el konulmasına karar verdi.