Kayseri - Sivas karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

 Kayseri-Sivas yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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  • 14.05.2023 16:08
  • Güncelleme: 14.05.2023 16:08
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Kayseri - Sivas karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Kayseri - Sivas karayolunun Gömeç Kavşağı'nda sabah 09.30’da meydana geldi. Kazada iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere gönderilirken araçlar kaza mahalinden kaldırılarak yıl trafiğe açıldı.

1ha

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