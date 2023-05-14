Kayseri - Sivas karayolunda trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri-Sivas yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- 14.05.2023 16:08
- Güncelleme: 14.05.2023 16:08
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Kaza, Kayseri - Sivas karayolunun Gömeç Kavşağı'nda sabah 09.30’da meydana geldi. Kazada iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere gönderilirken araçlar kaza mahalinden kaldırılarak yıl trafiğe açıldı.
1ha
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