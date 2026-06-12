Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu 1'i İtalyan 3 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri - Sivas Yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili O.E.(20), K.P.(21) ve İtalyan uyruklu M.T.(20) isimli 3 şüpheli yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Kayseri - Sivas Yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan detaylı aramalarda; aracın bagaj kısmında; 4.458 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan; O.E.(20), K.P.(21) ve İtalyan uyruklu M.T.(20) isimli 3 şüpheli şahıs yakalanırken; çıkarıldıkları adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.