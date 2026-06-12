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Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu 1'i İtalyan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kayseri - Sivas Yolu mevkiinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili O.E.(20), K.P.(21) ve İtalyan uyruklu M.T.(20) isimli 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu 1'i İtalyan 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Kayseri - Sivas Yolu mevkiinde durdurulan şüpheli  araçta yapılan detaylı aramalarda; aracın bagaj kısmında; 4.458 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap  ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan; O.E.(20), K.P.(21) ve İtalyan uyruklu M.T.(20)  isimli 3 şüpheli şahıs yakalanırken; çıkarıldıkları adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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