Kayseri Şivesi: Anadolu’nun kalbinden yükselen kültürel miras

Kayseri, tarihi dokusu, zengin mutfağı ve ticaret kültürü ile olduğu kadar kendine özgü şivesiyle de dikkat çeken bir şehir. İç Anadolu’nun bu karakteristik ağzı, ses değişimleri, kelime kısaltmaları ve yöreye has sözcükleriyle Türkçenin önemli yerel varyantları arasında yer alıyor.

Dil uzmanları, Kayseri şivesinin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda bir kimlik göstergesi olduğunu vurguluyor. Örneğin, yörede sevgi ve şefkat ifadesi olarak kullanılan “Gadasını aldığım”, yalnızca bir hitap değil; karşıdakinin acılarını paylaşma arzusunu ifade eden derin bir anlam taşıyor. Benzer şekilde “Norüyon” (Nasılsın), “Nidiyon” (Ne yapıyorsun) gibi günlük ifadeler, halkın pratik ve samimi dil kullanımını ortaya koyuyor.

Kayseri şivesi, mutfak kültüründe de kendini gösteriyor. “Badılcan” patlıcanı, “Gırmızı” domatesi, “Pate” patatesi ifade ederken; hayvancılıkla ilgili kelimeler de oldukça zengin. “Camiz” (manda), “Düve” (genç dişi inek) ve “Holanta” (Hollanda cinsi inek) gibi terimler, bölgenin tarım ve hayvancılık geleneğini yansıtıyor.

Ancak uzmanlar, bu kültürel mirasın geleceği konusunda endişeli. Özellikle genç kuşaklar arasında standart Türkçe kullanımının artması, yerel kelimelerin günlük hayatta giderek daha az yer bulmasına yol açıyor. Buna rağmen sosyal medya ve dijital platformlarda yapılan mizahi içerikler, Kayseri şivesini yeniden gündeme taşıyor.

İşte Kayseri Şivesinden bazı örnekler:

Gadasını aldığım: "Günahların, dertlerin, kederlerin ve acıların hep benim olsun; yeterki sen üzülme ağlama ve acı çekme ben senin yerine üzüleyim" anlamında tatlı bir söz.

Nidiyon: Ne yapıyorsun

Keleş: Güzel

Goparah gel: Koşarak Gel

Gop: Koş

Sıhı dut guverme: Bırakma

Gel bayım bi: Gelebilir misin böyle bi

Bakar mısın gaçale: Çekilebilir misin (kaç hele)

Goresim geldi: Özledim

Horanta: Kalabalık

Gıy: Kenar

Böğründe: Kenarında

Nahas: Nasıl oldu da

Pırtı: Elbise

Dal: Sırt

Dumah: Nezle

Garerlemiye: Tesadüfen yığılı

Çok Mıcırıh: Ezik ağızla

Dekar: Epey:

Bayağı: Acep

Acaba: Zahan

Gerçekçi olmayan yüklü: Hamile

Tülüngümüş: Çok bilmiş

Coğ gözlü: Yeşil gözlü

Tay gibi: Seri iş gören

Gulahları bi pişirimlik: Kepçe Kulaklı

Payton: At arabası

Cin arabası: Bisiklet

Erincek: Üşengeç

Ayahtaşı: Merdiven

Şahba: Şapka

Mahana: Bahene

Gumük: Kısa

Sınıhi: Yüksek sesle konuş

Delanlı: Delikanlı

Susaştım: Susadım

Gabayel: Lodos rüzgarı

İşlik: Gömlek

Hısım: Akraba

Afur: Ahır

Icıcıh: Birazcık

Ekece: Çok bilmiş

Gidişiyor: Kaşınıyor

Gödek: Kısa boylu

Çoğneşmiş: Uyuşmuş

Heyhula: Boş gezen

Loyluh: İş yapmayı sevmeyen

Zopcuh: Uzun boylu

Appariii: Çok şaşırdım

Uğurun: Habersizce

Topah: Yuvarlak

Yavan: Yağsız

Sızgıt: Et kavurması

Miltan: Gömlek

Naarasın: Yok öyle bir şey

Bah: Gözet- kolla

Cınnah: Tırnak

Pantul: Pantolon

Ehtiyat: Utanmak

Cafcaflı: Çok hoş, güzel

Alingirli: Başka kimsede ve bir yerde olmayan

Sakız atlah: Çok küçük bir çocuk (sakız kadar)

Gurumuş Gufana Dönmüş: Çok zayıflamış

Pasahlı: Kirli

Dün dayıl evelsüün: İki gün önce

Guşluh vatki: Güneş doğarken

Erlik: Sahur vakti

Gecohtu: Gece yarısı

Cin Garanlıh: Gece karanlığı

İlkorazı: İmsak vakti

Devlisüün: Ertesi gün

At gibi, tay gibi iş görmek: Seri çalışmak

Ağrının dibi: Aynı şeyi ısrarla tekrarlama

Tahırdatma: Gürültü yapma

Zııınk: Sus

Söstenme: Konuşma

Dölek: Dur

Avurdunu yırtarım: Yanaklarını çekerim

At gibi kişneme: Olduğun yerde dur

Gıpraşma: Kıpırdama

Dursun Golun Ganadın: Elin ayağın güzel dursun

Mana mana oynatma beni: Benimle uğraşma

Filiğin Osturu: Boş söz, boş laf

Gözün sarımesin: Dikkatli ol

Yazının iti: Çok gezen

Dalaşma: Akıllı dur

Yiril yiril kohuyor: Çok pis bir koku

Heç dirlik vermiyor: Hiç rahat bırakmıyor

Goma şunu: Buna kız, oldu mu

Gavuşturmak: Aralamak

Geçirmek: Söndürmek

Gopmah: Koşmak

Çomalamah: Fırlatmak

Dinelmek: Ayakta durmak

Tostombelek: Takla atmak

Çimmek: Yıkanmak

Deynek vermek: Ameleler için istirahat molası

Amel olmak: İshal olmak

Gotbeş atmak: Sevinmek

Vurulmak: Aşık olmak

Dumah olmak: Nezle olmak

Çitmek: Çekirdek yemek

İşmar vermek: işaret etmek

Dıhılmah: Girmek

Sohranmah: Kızmak

Taplamah: Pusu kurmak

Azıtmak: Kurtulmak için bırakmak

Şikarlanmak: Kendini naza çekmek

Gerneşmek: Yerleşmek

Oda kaldırmak: Büyük temizlik yapmak

Gunlamah: Hayvanlar için doğum

Engilmek: Eğilmek

Tapıhlamah: Dala vurmak

Gan almak: İdrar etmek

Hacet: Ev aletleri

Garülye: Çift kişilik somya

Zemberek: Kapı kolu

Sında: Makas

Şibidik: Terlik

Çinke: Tas

Güğüm: Büyük bidon

Peşkir: Havlu

İlaançe: Naylon leğen

Galpise: Büyük çivi

Seki: Kuru erzak muhafaza edilen ve ekmek yapılan yer

Hazınevi: Soğukluk evi

Sap: Tahılın uzayan kökü

Mağ: Evin üstünü örtmek için kullanılan ağaç gövdesi

Ohla: Oklava

Dümbelek: Darbuka

Pense: Kerpeten

Gufan: Asma kilit

Irbıh: İbrik

Helkin: Süt pişirilen tencere

Dırmıh: Tırmık

Patlah: Plastik bidon

Psük: Kedi

Navri: Kedi yavrusu

Enik: Köpek yavrusu

Kürük: Eşek sıpası

Culluh: Hindi

Cücük: Civciv

Cırıh: Serçe

Tohlu: Bir yaşındaki kuzu

Yutmuh: Koyun Kalbi

Kosü: Köstebek

Ossurgan Böcüğü: Hamam böceği

Garmice: Karınca

Kürçük: At yavrusu

Candır İnek: Sığır ile yayılmaya giden yayla ineği

Mendogon İnek: Evde yetişen kaliteli inek

Gırma: Candır ile mendofonun karışımı

Holanta: Kaliteli ve şişman Hollanda ineği

Smiltel: Bir tür inek çeşidi

Siyah Ala: Bir tür Hollanda ineği

Halep: Bir tür nek cinsi

Camiz: Manda

Boduh: Manda yavrusu

Malah: Manda yavrusu

Düve: Genç, dişi camuz veya genç inek

Gorpe bizağ: Yeni doğmuş buzağı

Daha bızağ: Yaşına yaklaşmış buzağı

Üveyik: Yarasa

Lalek: Leylek

Üvez: Sivrisinek

Epelek: Kelebek

Hacuş: Baykuş

Gırmızı: Domates

Badılcan: Patlıcan

Pürsüklü: Havuç

Şemşamer: Ayçiçeği

Sötacı: Söğüt ağacı

Pahla: Fasulye

Çardek: Çekirdek

Pate: Patates

Goğ Biber: Yeşil biber

Gıvıcıh: Marul

Ağa: Baba

Aba: Anne

Gütcağa: Ağabey (Küçük ağa)

Eme: Hala

Emmi: Amca

Hala: Teyze