Kayseri Sivil Toplum Federasyon Başkanı Temel, 'Zirvesi karlı, ticareti kârlı şehir Kayseri'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Açılış sonrası konuşan KAYFED Başkanı Muhammed Ali Temel, “Bugün muhteşem bir atmosferde, muhteşem bir İstanbul gününde, 2. Kayseri İl Tanıtım Günleri Festivali'nde hep birlikte beraberiz. İkincisini düzenliyoruz bu festivalin İstanbul’da. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde Kayseri mutfağından, Kayseri kültür tarihinden, doyasıya insanların Kayseri'yi yaşayacağı bir 4 gün geçirecek. Bütün İstanbullu dostlarımız, vatandaşlarımız, Kayserili hemşehrilerimiz güzel bir Kayseri bekliyor. Şöyle bir sloganla çıktık: 'Zirvesi karlı, ticareti kârlı şehir: Kayseri' dedik. İnşallah 4 gün boyunca da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde güzel bir etkinlik bütün hemşehrilerimizi bekliyor” diye konuştu.