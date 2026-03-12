Kayseri Siyasetinde Örnek Çıkış: Belediye Başkanı ve Siyasetçiler Aynı Masada

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kayseri’de faaliyet gösteren siyasi partilerin il başkanları ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Programda ayrıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, mahalle muhtarları ve basın mensupları da yer aldı. Siyasi rekabetin yoğun yaşandığı bir dönemde farklı kesimleri aynı sofrada buluşturan organizasyon, Kayseri’de siyaset adına örnek bir tablo ortaya koydu.

Programda konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri’den tüm dünyaya mesajımız var: Biz biriz ve bütünüz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Birlik ve kardeşlik içinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Adaletin, huzurun ve dayanışmanın hâkim olduğu bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplumun farklı kesimlerini ve siyasi görüşleri aynı sofrada buluşturmanın önemine dikkat çeken program, iç siyasette yumuşama ve diyalog adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kayseri’de ortaya çıkan bu tablo, sosyal medyada ve kamuoyunda yapılan yorumlarda “siyasette olması gereken tablo” şeklinde değerlendirilerek geniş takdir topladı.

Kayseri’de gerçekleşen bu buluşma, farklı görüşlerin bir araya gelerek ortak değerlerde buluşabileceğini gösterirken, Türkiye siyaseti açısından da örnek bir birlik ve kardeşlik mesajı olarak yorumlandı.