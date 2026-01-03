Kayseri Siyasetine Anket Ayarı

Kamuoyu yoklaması ve anketlerle halkın nabzını tutma yönelik dönemsel çalışmaları Kayseri'de neredeyse 30 yıldır Refah-Fazilet ve Ak Parti çizgisindeki siyasi erk yapardı ve ona göre de çalışma ve etkinliklerine ayar verirlerdi.

Bu çizginin nemelazımcılığı ve vurdumduymazlığı ile Kayseri siyasetinde yeni roller ve yeni yüzlerle siyasi bir zemin oluşturma çabası özellikle Özhaseki sonrası dönem için daha sık konuşulur oldu.

MHP kanadından türeyen aynı anlayış yelpazesinde 11 milliyetçi parti çeşitliliği artmış olduğu ve ülkücü kanadın hiçbir zaman bu kadar bölünmüşlük yaşamadığı bir dönemde, ‘en çalışkan milletvekili, en çalışkan belediye başkanı’ anketleriyle, bir kısım çevreler olmayan bir etkinliği pazarlamaya çalışıyorlar.

İşte bu yayınlanan anket ve kamuoyu yoklamasını da bu çerçevede okumak gerekiyor.

Özel bir araştırma şirketi tarafından hazırlanan rapora göre; Kayseri’de 28. Dönemdeki beğeni düzeyi en yüksek olan milletvekilleri açıklandı.

İŞTE ÖZEL BİR ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİN SİYASET AYARI ve SONUÇLARI

Özel bir araştırma şirketi 2025 Yıl Sonu Siyasi Eğilimler Raporu’nu açıkladı. Raporda, Kayseri’nin 28. Dönemdeki en beğenilen milletvekilleri ve ‘Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ anketinin sonuçları açıklandı. Çalışma, il ve bölge bazında 9 farklı araştırma sonucu incelenerek hazırlandı.

Rapora göre; ‘Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ anketi sonucunda, yüzde 32,2 oranıyla AK Parti birinci, yüzde 18,9 oranla MHP ikinci, yüzde 17,5 oranla CHP üçüncü sırada yer aldı.

28.Dönemdeki en beğenilen milletvekilleri sıralamasında ise yüzde 35,3 oranla MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ilk sırada yer alırken, yüzde 28,2 oranla TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ikinci, yüzde 24,6 oranla AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Memnuniyet Düzeyi oranı ise yüzde 40,4 olarak açıklandı.