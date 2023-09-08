Kayseri SMMMO'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimini makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda şehir adına ortak paydada buluşmalarının önemine işaret ederek, uyum kültürüne destek veren Başkan Yedikaya ve yönetimine teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 08.09.2023 12:36
  • Güncelleme: 08.09.2023 15:36
Kayseri SMMMO'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimini makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda şehir adına ortak paydada buluşmalarının önemine işaret ederek, uyum kültürüne destek veren Başkan Yedikaya ve yönetimine teşekkür etti.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Başkanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi ile belediyemizde bir araya geldik. Çalışmalarımızda desteklerini eksik etmeyen ve şehrimiz adına ortak paydada buluştuğumuz Yedikaya ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu da ifade eden Büyükkılıç, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimine teşekkür etti. Yedikaya da, Başkan Büyükkılıç’a hem misafirperverliğinden hem de desteklerinden dolayı şükranlarını iletti.

Ziyaretin ardından Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Kayseri SMMMO'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri SMMMO'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Güzelköy ve Kayabağ bağlantı yolu yenileniyor

Güzelköy ve Kayabağ bağlantı yolu yenileniyor

Onarım Timi İş Başında

Onarım Timi İş Başında

Kayak turizmine destek olacak iş birliği protokolü imzalandı

Kayak turizmine destek olacak iş birliği protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: 'Öğrencimizi dışarıda bırakma niyetinde değiliz'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Öğrencimizi dışarıda bırakma niyetinde değiliz”

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Güven Timleri, güven vermeye devam ediyor

Güven Timleri, güven vermeye devam ediyor

DAHA FAZLA
Uzmanından rahatlatan 'deprem' açıklaması

Uzmanından rahatlatan 'deprem' açıklaması

Başkan Odakır: 'Öğrenim hayatınıza sıkı sıkıya sarılın'

Başkan Odakır: 'Öğrenim hayatınıza sıkı sıkıya sarılın'

Kayseri'ye 'doktor' müjdesi

Kayseri'ye 'doktor' müjdesi

ERÜ'de TÜBİTAK 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi

ERÜ'de TÜBİTAK 1001 Projeleri Bilgi Günü düzenlendi

90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu