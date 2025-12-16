  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri SMMMO Eski Başkanı Yedikaya: Bir gecede haklarımız elimizden alındı

Kayseri SMMMO Eski Başkanı Yedikaya: Bir gecede haklarımız elimizden alındı

Eski Dönem Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, 'Bir gece yatarken 586 diye bir tebliğin içerisinde olmayan uygulamalar, sabah kalktığımızda elimizden alınan bir hak olarak basit usul mükelleflerinin gelir vergisine geçmesiyle ilgili sürecin hızlandırılması ve basitleştirilmesi adı altında meslektaşlarımızın elinden alınarak bu hakkın odalara verilmiş olmasını kabul etmiyoruz' dedi.

Kayseri SMMMO Eski Başkanı Yedikaya: Bir gecede haklarımız elimizden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan 586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili yapılan basın açıklaması sonrası konuşan, Eski Dönem Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, "Öncelikle meslek yasamızda hiç karşılaşmadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Bir gece yatarken 586 diye bir tebliğin içerisinde olmayan uygulamalar, sabah kalktığımızda elimizden alınan bir hak olarak basit usul mükelleflerinin gelir vergisine geçmesiyle ilgili sürecin hızlandırılması ve basitleştirilmesi adı altında meslektaşlarımızın elinden alınarak bu hakkın odalara verilmiş olmasını kabul etmiyoruz. Bu, meslek yasamız ve bizler için çok onur kırıcı bir durumdu. Bununla ilgili bugün Kayseri Mali Müşavirler Odası'nın çok değerli üyeleri bugün burada bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında bunun yanlış olduğunu, defter beyannamelerde imza olacaksa bunun mali müşavirlerin imzalaması ve göndermesi gerektiğiyle ilgili kimseyi kırmadan incitmeden güzel bir basın açıklaması yaptılar. Umarım bu yanlıştan en kısa sürede dönülür. Çünkü biz odamızın bir katını dört-beş tane dışarıdan berber kardeşimizi tutup orada tıraş yaptırmak istemiyoruz. Odamızın bir odasında eczacının ilaçlarını satmak istemiyoruz. Odamızın bir katında taksicilerin aldığı plaka işlemlerini yapmak istemiyoruz. Bu o odaların hakkıysa, bizim de en doğal hakkımız Oda Başkanımızın söylediği gibi beyannamelerde bizim imzamız olmalı. Beyannameleri biz göndermeli ve bununla ilgili defter tutulacaksa bunun buradaki, Kayseri’deki 2 bin 100 mali müşavirin imzasıyla yapılmalıdır diyoruz. Başkanımıza bu güzel farkındalık için ben teşekkür ediyorum. TÜRMOB olarak Türkiye'nin her yerinde saat 11.00’de 135 bin meslek mensubuyla beraber bu basın açıklaması yapıldı. Umarım en kısa sürede bu yanlıştan dönülür" ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te sezon 18 Aralık'ta açılıyor
Erciyes’te sezon 18 Aralık’ta açılıyor
Kayseri'de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı
Kayseri’de Kasım ayında da konut satışları ivme kazanmadı
Saadet Partisi'nden Yerli Malı Haftası'nda Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu
Saadet Partisi'nden Yerli Malı Haftası'nda Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu
Akçakaya ve Endürlük'te 30 Prestijli Parsel İhaleyle Satışta
Akçakaya ve Endürlük’te 30 Prestijli Parsel İhaleyle Satışta
KAYSO'dan TOBB Türkiye 100'e Giren Firmalara Tebrik Ziyareti
KAYSO’dan TOBB Türkiye 100’e Giren Firmalara Tebrik Ziyareti
Vali Çiçek, 'Kayseri sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir'
Vali Çiçek, “Kayseri sanayi ve ticaret açısından ülkemizin önde gelen illerinden biridir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!