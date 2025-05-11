Kayseri SMMMO yeni başkanı Adnan Uslular oldu

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni başkanı Adnan Uslular oldu.

Kayseri SMMMO yeni başkanı Adnan Uslular oldu

Kayseri SMMMO'nun 25. Olağan Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Yeni dönemde başkanlık için 2 grup ve 4 bağımsız aday olmak üzere toplam 6 aday yarıştı.

Seçim sonuçları ise şöyle;

Meslekte Kayseri Grubu Yönetim Kurulu Adayı Adnan Uslular: 839
Değişim Grubu Yönetim Kurulu Adayı Birol Tamer: 153
Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Soner Demirel: 148

Seçim sonuçlarına göre SMMMO yeni başkanı Adnan Uslular oldu.

Haber Merkezi

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