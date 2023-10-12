Kayseri SMMO, Geçmişte ve Günümüzde Enflasyon Muhasebesi Eğitim Semineri düzenledi

 Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO), Geçmişte ve Günümüzde Enflasyon Muhasebesi Eğitim Semineri düzenlendi.

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  • 12.10.2023 21:11
  • Güncelleme: 12.10.2023 21:11
Kayseri SMMO, Geçmişte ve Günümüzde Enflasyon Muhasebesi Eğitim Semineri düzenledi

 Seminerde konuşan SMMO Kayseri Başkanı Ali Yedikaya, ““Enflasyon, ekonomik istikrarı ve finansal süreçleri etkileyen önemli bir faktördür. Bu seminer, hem akademisyenlerimiz hem de mali müşavirlerimiz için enflasyon muhasebesinin karmaşıklığını anlama ve ele alma fırsatı sunuyor. Geçmişte ve günümüzde muhasebe enflasyonun muhasebe üzerindeki etkilerini ele alacak olan 60’a yakın akademisyen, bu seminerde Türkiye’nin her yerinde Kayseri’de bulunan firmalarımızla ilgili analizler yaparak, meslektaşlarımıza faydalı bilgiler verecekler” dedi.
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO), Geçmişte ve Günümüzde Enflasyon Muhasebesi Eğitim Semineri düzenledi. SMMO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere; SMMO Kayseri Başkanı Ali Yedikaya, SMMO Başkan Yardımcıları, akademisyenler ve mali müşavirler katılım sağladı. Açılış konuşmalarının ardından Profesör Doktor Göksel Yücel, enflasyon muhasebesi üzerine sunum gerçekleştirildi.
Seminere 60’a yakın akademisyenin ve birçok iş insanının katıldığını söyleyen SMMO Kayseri Başkanı Ali Yedikaya, “Geçmişte ve günümüzde muhasebe enflasyonun muhasebe üzerindeki etkilerini ele alacak olan 60’a yakın akademisyen, bu seminerde Türkiye’nin her yerinde Kayseri’de bulunan firmalarımızla ilgili analizler yaparak, meslektaşlarımıza faydalı bilgiler verecekler. Kayseri SMMO olarak; akademisyenlerimizin böyle bir eğitim seminerine verdikleri katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
SMMO’nun birtakım etkinlikleri ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Yedikaya, “Enflasyon, ekonomik istikrarı ve finansal süreçleri etkileyen önemli bir faktördür. Bu seminer, hem akademisyenlerimiz hem de mali müşavirlerimiz için enflasyon muhasebesinin karmaşıklığını anlama ve ele alma fırsatı sunuyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu yılda odamız, üyelerimize ve topluma hizmet etmek amacıyla bir dizi etkinlik ve projeyi hayata geçiriyor. Bu etkinliklerimiz, ‘Benim Şehrim’ konulu fotoğraf yarışmamızla ilgili fotoğrafları kabul ediyoruz. SMMO Kayseri kapsamında yaptığımız bu etkinlik, 18 odayı kapsayan Anadolu Odaları Platformu’ndaki değerli oda başkanları ricası dolayısıyla onları da dahil ettik. Bu fotoğraflar da web sitemize yükleniyor, sizlerin de ülkemizle ilgili fotoğrafları ve desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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