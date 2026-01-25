  • Haberler
  • Kayseri Şoförler Odası yeni başkanı Tuncay Ersoy oldu

Kayseri Otomobilciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası'nda başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Yapılan başkanlık seçiminde Tuncay Ersoy, 576 oy alarak başkan seçildi.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı. Yapılan başkanlık seçiminde bin 51 oy kullanıldı. Bin 51 oyun 4’ü geçersiz sayıldı ve geçerli bin 47 oy neticesinde beyaz liste adayı Tuncay Ersoy 536 oy ile Kayseri Otomobilciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası’nın yeni başkanı oldu.

Haber Merkezi

