Kayseri Spor Adamları Derneği, Kocasinan Şimşekspor'a Sahip Çıktı

kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, yayınladığı basın bildirisinde Kayseri temsilcimiz Kocasinan Şimşekspor’un Bölgesel Amatör Lig’de karşı karşıya kaldığı haksızlığı kamuoyuna duyurdu



Kayseri Spor Adamları Derneği’nden Kamuoyuna Duyuru

Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı olarak, amatör futbolun gelişimi ve adaletli bir spor ortamı için sorumluluk hissediyoruz. Derneğimiz, yalnızca Kayseri’de değil, tüm Türkiye’de amatör sporun ruhunu ve gençlerin emeğini korumayı kendine görev bilmektedir. Bu çerçevede, Kayseri temsilcimiz Kocasinan Şimşekspor’un Bölgesel Amatör Lig’de karşı karşıya kaldığı haksızlığı kamuoyuna duyurmak zorundayız.

Bölgesel Amatör Lig (BAL), amatör kulüplerimizin profesyonelliğe geçiş yolunda en önemli basamaktır. Ancak bu yıl yapılan grup düzenlemesi, Kayseri temsilcimiz Kocasinan Şimşekspor için büyük bir haksızlık doğurmuştur.

• Kocasinan Şimşekspor sezon boyunca yaklaşık 10.000 km deplasman yolculuğu yapmak zorunda kalacaktır.

• Diğer takımlar ise ortalama 5.000 km yolculukla çok daha avantajlı bir konumda olacaktır.

• Bu tablo, BAL’ın “bölgesel” niteliğiyle bağdaşmamaktadır. Kayseri takımı, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kırşehir , Aksaray ve Yozgat gibi çevre illerle aynı grupta yer almalıydı.

⚖️ Çağrımız

• Türkiye Futbol Federasyonu’nun, bu yıl için Kocasinan Şimşekspor’a ekstra deplasman desteği sağlaması,

• Gelecek sezonlarda grup eşleşmelerinin hakkaniyet ölçülerine göre yapılması,

• Bölgesel liglerin gerçekten bölgesel nitelikte düzenlenmesi.

Kayseri Spor Adamları Derneği olarak, amatör futbolun geleceğini ve gençlerimizin emeğini korumak için sorumluluk üstleniyoruz. Kocasinan Şimşekspor’un yaşadığı bu haksızlık yalnızca bir kulübün değil, tüm amatör futbol camiasının ortak meselesidir. Adaletin sağlanması için Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyor, kamuoyunu bu çağrımıza destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Halil Severcan

Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı