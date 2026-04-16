Kayseri, Spor Başkenti Hedefiyle Küresel Vizyona Hazırlanıyor

Şehrin binlerce yıllık mirasını koruyarak geleceğe taşıma hedefiyle ‘2029 Spor Başkenti’ hedefine yönelik kapsamlı projeler yürütüyor. Sanayi, ticaret, spor ve turizmde Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olan Kayseri, altyapı yatırımları, kültürel projeler ve uluslararası organizasyon kapasitesiyle “marka şehir” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kayseri’nin kökleri, M.Ö. 3. yüzyılda kurulan Kapadokya Krallığı’na kadar uzanıyor. Erciyes’in eteklerinde yer alan Mazaka, bölgenin en önemli siyasi ve ticari merkezi olarak öne çıktı. M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda Med ve Pers hâkimiyetinde bulunan şehir, M.Ö. 280’de bağımsız Kapadokya Krallığı’nın başkenti oldu.

Kapadokya’dan Roma’ya Uzanan Merkez Gücü

Roma İmparatorluğu’nun M.S. 17 yılında bölgeyi egemenliği altına almasıyla şehir “Kaisareia” adını aldı ve Kapadokya Eyaleti’nin idari merkezi haline geldi. Bu dönem, Kayseri’nin bölgesel başkent kimliğinin kurumsallaştığı yıllar olarak tarihe geçti.

Selçuklu İle İkinci Başkent

1071’deki Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Türk yurdu ile şereflenen Kayseri, Danişmendliler ve ardından Anadolu Selçukluları döneminde altın çağını yaşadı. Şehir, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Konya’dan sonra ikinci başkent olarak siyasi ve ticari gücünü zirveye taşıdı. Osmanlı hâkimiyetine 1515 yılında kesin olarak katılan Kayseri, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1924’te vilayet statüsüne kavuştu.

Millî Mücadele’de Stratejik Aday

1919-1920 yıllarında, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Anadolu’da güvenli bir merkez arayışında Kayseri, başkent olarak değerlendirilen şehirler arasında yer aldı. Bu durum, milli mücadele döneminde şehrin jeopolitik ve stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

“Başkentlikten Başkentliğe” Uzanan Hikâye

Kayseri’nin hikâyesi, yalnızca geçmişin başkentleriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda geleceğin küresel merkezlerinden biri olma iddiasını da taşıyor.

Kapadokya’nın kalbinde başlayan bu yolculuk, bugün kültür ve spor alanında dünya sahnesine uzanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde şekillenen bu vizyon, Kayseri’yi yeniden bir “başkent” yapma hedefini güçlü ve somut adımlarla gerçeğe dönüştürüyor.

Kültürde Küresel Vizyon: 2027 Adaylığı

Kayseri, köklü medeniyet mirasını uluslararası alana taşıma hedefiyle 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinde güçlü bir konumda yer alıyor. Bu kapsamda şehir; tarihi birikimi, kültürel zenginliği ve çok katmanlı medeniyet geçmişiyle Türk dünyasının ortak değerlerini temsil eden önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Kayseri’nin bu adaylığı, sadece bir ünvan hedefi değil, aynı zamanda kültürel diplomasi, uluslararası tanıtım ve şehir markalaşması açısından stratejik bir hamle niteliği taşıyor.

Sporda Dünya Sahnesi: 2029 Hedefi

Kayseri, Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığının yanı sıra spor altyapısı, organizasyon kabiliyeti ve uluslararası etkinlik tecrübesiyle ACES Europe tarafından düzenlenecek 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda iddialı bir süreç yürütüyor. Şehir, başta Büyükşehir Belediyesi yatırımları olmak üzere spor yatırımları, tesisleşme hamleleri ve geniş katılımlı organizasyonlarıyla bu ünvan için gerekli tüm kriterleri karşılayan örnek şehirlerden biri olarak gösteriliyor.

Tescillenen Başarı: Avrupa Spor Şehri Ünvanı

Kayseri’nin spor alanındaki yükselişi, uluslararası düzeyde de karşılık buldu. ACES Europe tarafından verilen “2024 Avrupa Spor Şehri” ünvan ve Altın Bayrak ödülü, şehrin bu alandaki başarısını somut şekilde ortaya koyuyor.