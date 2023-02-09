Kayseri spor camiası tek yürek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde başlayıp 10 vilayeti vuran, milyonlarca insanı derinden etkileyen deprem ile ilgili Kayseri spor camiası da teyakkuza geçti. Başta Kayserispor kulübü ve futbolcuları olmak üzere, spor kulüpleri ve taraftarlar maddi ve manevi destek verdiler

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  • 09.02.2023 10:29
  • Güncelleme: 09.02.2023 12:20
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Kayseri spor camiası tek yürek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde başlayıp 10 vilayeti vuran, milyonlarca insanı derinden etkileyen deprem ile ilgili Kayseri spor camiası da teyakkuza geçti. Başta Kayserispor kulübü ve futbolcuları olmak üzere, spor kulüpleri ve taraftarlar maddi ve manevi destek verdiler

Kayserispor Kulübü, deprem bölgesine battaniye, elektrikli ısıtıcı ve polar yardımı yaptı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için; 2000 adet kışlık polar, atkı, bere, 1 tır battaniye ve 1 tır elektrikli sobanın deprem bölgelerine ulaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamıştır" denildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da, deprem felaketine sessiz kalmadı. ASKF yetkilileri, Sümer Amatör evinde toplayıp kamyonlara yüklediği giyecek ve yiyecek yardımlarını deprem bölgesine gönderdi. Battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet hatta çocukları sevindirmek adına minik oyuncaklar bile deprem bölgesine gönderildi.

Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, depremzedelerin yanına koştu. Grup üyeleri tarafından toplanan nakdi yardımlar ile alınan giyecek ve yiyecek malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

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İHA

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