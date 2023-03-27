Kayseri spor camiasından, depremzede çocuklara destek

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardında tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürebilmek amacıyla Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kapalı Kale Taraftar Grubu tarafından çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı. Tablet, oyuncak, top, iaşe paketi, çikolata ve kırtasiye malzemeleri toplanıyor. 3 Nisan’da Adıyaman’a gidecek olan ekip depremzede çocuklar için şu ana kadar 100 tablet, bin 500 oyuncak, 3 bin top, iaşe paketi, çikolata ve kırtasiye malzemeleri hazırladı.

Bu sayıyı çoğaltmak amacıyla Kayseri spor camiası ve Kayserilileri desteğe davet eden ekip, evlerde bulunan her oyuncağa talip olduklarını söyledi. Ürünleri Sümer Amatör Evi’nde (Adliye çaprazı) toplanıyor.

Ürünleri satın almak isteyenler için ise, tablet 650 lira, bebek 35 lira, top 25 lira olarak belirlendi.