Kadir Has stadyumu lige hazırlanıyor
1. Lig ekibi Kaysersipor'un maçlarını oynadığı stadyumda yeni sezon öncesi tadilata başlandı.
1’inci Lig ekibi Kayserispor’un yeni sezon öncesi maçlarını oynadığı stadyumda çalışma başlatıldı. Bu kapsamda stadyumda ilk olarak sponsorluk anlaşması sona eren RHG Enertürk Enerji tabelaları söküldü. Ardından ise taraftarların stada girdiği yollarda düzenleme çalışması başlatıldı. Ekipler farklı bölgelerde çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor. Stadın isminin Kadir Has olarak kullanılacağı belirtilirken, ileriki dönemlerde yeni sponsorluk anlaşması ile isim değişikliğine gidilebileceği bildirildi.