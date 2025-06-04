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Kayseri STK'ları İlim Yayma Cemiyeti'nde Birliktelik Ruhu ile Buluştu

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programı, yoğun katılımla ve sıcak bir atmosferde yaşandı.

Kayseri STK'ları İlim Yayma Cemiyeti'nde Birliktelik Ruhu ile Buluştu

Bayramın manevi havasını paylaşmak üzere AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, cemiyet üyeleri ve birçok davetli programda bir araya geldi.  

Geleneksel bayramlaşma töreninin yanı sıra, Kayseri ve ülke gündemlerine dair önemli istişare toplantıları yapıldı. Toplantılarda sivil toplumun rolü ve şehrin geleceğine dair fikir alışverişi öne çıktı.  

Program, hatıra fotoğrafları çekilerek sona ererken, katılımcılar birlik ve beraberliğin gücünü bir kez daha hissetti.

Haber Merkezi

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