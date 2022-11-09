Kayseri Sümer Stadı 1 Nolu Saha'da sona gelindi

Kayseri Sümer Stadı 1 Nolu Saha'da gerçekleştirilen suni çim çalışmalarında sona gelindi. Saha zemini drenajı bitmek üzere olan Sümer 1 Nolu Saha'da suni çimler de serilmek üzere hazırlanmış durumda.

PAYLAŞ
  • 09.11.2022 11:13
  • Güncelleme: 09.11.2022 11:37
Kayseri Sümer Stadı 1 Nolu Saha'da sona gelindi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sümer Stadı 1 Nolu Saha’da gerçekleştirilen suni çim çalışmalarında sona gelindi. Saha zemini drenajı bitmek üzere olan Sümer 1 Nolu Saha’da suni çimler de serilmek üzere hazırlanmış durumda.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal, Sümer 1 Nolu saha ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Suni çimler yarın serilmeye başlanır. Büyük bir hızla yapımı devam ediyor. Heyecan ile bekliyoruz ve çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.

ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadı projesinde emeği geçen önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere emeği geçen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, çevre düzenlemesinde emeğini esirgemeyen Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na, her zaman yanlarında olan Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Yalçın’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, amatör sporun yanında olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ettiklerini söyleyerek, “Amatöre hizmet için çalışıyoruz” dedi.

Yapımı süren Sümer Stadı’nda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 2 adet bireysel sporlar için odanın da olacağı ek bina, 8 adet ışıklandırma ve tribünler de yakın zamanda bitirilecek.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
11'inci kattan düşen kadın öldü, komşuları şoka girdi

11'inci kattan düşen kadın öldü, komşuları şoka girdi

Gram Altın'da büyük yükseliş

Gram Altın’da büyük yükseliş

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşümde çığır açıyor

Büyükşehir, topladığı 1 ton tohumu yeniden toprakla buluşturdu

Büyükşehir, topladığı 1 ton tohumu yeniden toprakla buluşturdu

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim seminerine katıldı

Maç bitti, tekmeli yumruklu kavga başladı

Maç bitti, tekmeli yumruklu kavga başladı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Argıncık Mezarlığı'nın defin işlemlerine açılması için çalışma yapılacak

Argıncık Mezarlığı’nın defin işlemlerine açılması için çalışma yapılacak

DAHA FAZLA
11'nci kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

11’nci kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

Argıncık Mahallesi'nde ilk konutların temeli atıldı

Argıncık Mahallesi’nde ilk konutların temeli atıldı

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

Doğmasını 10 yıl bekleyen babasıyla aynı kaderi yaşadı

Kayserisporlu oyuncular, Tomarza'da öğrencilerle buluştu

Kayserisporlu oyuncular, Tomarza'da öğrencilerle buluştu