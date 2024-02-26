Kayseri Süper Amatör'de finalin adı belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off yarı final heyecanı sona erdi. Rakiplerini mağlup eden Yahyalıspor ve Erciyes Esen Makina FK, finalde karşı karşıya gelecek.

Kayseri Süper Amatör Küme’de yarı finalin ilk maçında Yahyalıspor ile Kayseri Esen Metal SK karşılaştı. Yahyalıspor normal süresi 0-0 biten karşılaşmada rakibi Kayseri Esen Metal SK’yı penaltı atışları sonrası 5-3 mağlup ederek ilk finale yükselen takım oldu. Yarı finalin ikinci maçında ise Erciyes Esen Makina FK rakibi Kayseri Atletikspor’u penaltı atışları sonrasında 7-6 yenerek eledi ve adını finale yazdırdı.

Final bileti alan iki takım Bölgesel Amatör Lig (BAL) için son 90 dakikaya çıkacaklar. Yahyalıspor ile Erciyes Esen Makine FK’nın oynayacağı final maçından galip ayrılan takım Kayseri’yi 2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye hak kazanacak. Kayseri Süper Amatör Küme’de final maçı 3 Mart Pazar günü oynanacak.