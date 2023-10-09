Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yahyalıspor, evinde oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı.
- 09.10.2023 12:38
- Güncelleme: 09.10.2023 12:38
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yahyalıspor, evinde oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor’u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Kadir Çelikbaş, Mustafa Bulduk
Yahyalıspor: Osman Demirtaş, Mehmet Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Cüneyt Turgut, Kasım Alıcı (Emre Özcan dk.31), Hasan Yazgan (İbrahim Sadri Şimşek dk.41), Mücahit Baykaldı, Süleyman Yasa, Halil İbrahim Avcı, Halil Aladağ (Şahin Çavuş dk.90+3), Ali Avcı
Kocasinan Şimşekspor: Mecit Kaan Ateş, Naim Can Göksoy, Talha Özyürek, Abdullah Enes Ozan, Berat Topal, Cengiz Eşme, İzzet Karagül, Ozan Efe, Seyfettin Yesügey, Fatih Atik, Mehmet Tek
Goller: Süleyman Yasa (dk.58), Halil Aladağ (dk.72) (Yahyalıspor), Talha Özyürek (dk.25) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kart: Ozan Efe (dk.57) (Kocasinan Şimşekspor)