Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Erciyes Esen Makina FK ligin 4. haftasında oynadığı maçta Kayseri Yolspor'u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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  • 30.10.2023 12:00
  • Güncelleme: 30.10.2023 12:00
Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Erciyes Esen Makina FK; ligin 4. haftasında oynadığı maçta Kayseri Yolspor’u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Özgür Reha Alıcı, İbrahim Bayram, Bekir Kalkanlı

Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Yaşar Berk Yorgancı, Gökhan Savranlar, Latif Aydemir, Safa Fırat, Furkan Ulus, Yunus Emre Mert, Bulut Akbaş

Kayseri Yolspor: Osman Gündoğdu, Mustafa Karakaya, Mahir Enes Kozak, Yaşar Çam, Sedat Sönmez, Emre Akkoyun, Abdullah Budak, Resul Kahriman, Hanifi Can Söğüt, Muhammed Akçiçek, Hüseyin Aksoy

Goller: Bulut Akbaş (dk.61, dk. 74, dk. 81, dk. 90+5), Safa Fırat (dk.90) (Erciyes Esen Makina FK)

Kırmızı Kart: Abdullah Budak (dk.60) (Kayseri Yolspor)

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İHA

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