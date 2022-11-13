Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kocasinan Yemlihaspor ile Başakpınar Belediyespor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-1'lik sonuçla Başakpınar Belediyespor oldu.

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  • 13.11.2022 09:36
  • Güncelleme: 13.11.2022 09:39
Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kocasinan Yemlihaspor ile Başakpınar Belediyespor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-1’lik sonuçla Başakpınar Belediyespor oldu.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Suat Alptekin xx, Hakan Çam xx, Harun Soyeşik xx

Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz x, (Arda Öztürk dk.25 x), Ömer Yasin Evler x, Adem Yönel x, Mustafa Yıldırım x (Halil İbrahim Özdeniz dk.46 x), Kerem Bahadır Teke x, Resul Salma x (Ümit Cingöz dk.46 x), Mustafa Bartu x (Yakup Yalçınkaya dk.54 x), Yusuf Berat Özbilek x, Erkam Boyraz xx, Mustafa Erginer x, Hasan Erginer x, (Ferdi Yıldız dk.46 x)

Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç xx, Umut Akyol xx, Abdurrahim Çopur xx, Muhammed Özçiftçi xx, Furkan Ergin xx, Emre Can Akkaya xx, Mikail Canpolat xx, Tugay Taşoluk xx (Celal Demir dk.69 x), Enes Temizyürek xxx, Oktay Şahin xx (İsmail Erdi Halis dk.60 x), Seyit Nerkiz xx (Arif Can dk.83 x)

Goller: Erkam Boyraz (dk.71 pen) (Kocasinan Yemlihaspor), Seyit Nerkiz (dk.11), Enes Temizyürek (dk.37 ve 78) (Başakpınar Belediyespor)

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