Kayseri Süper Amatör Küme: Altındağ Akkışlaspor: 0 - Sungur FK: 2
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 1. haftasında Altındağ Akkışlaspor ile Sungur FK karşı karşıya geldi. Akkışla İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sungur FK 2-0'lık sonuçla kazandı.
- 09.10.2023 08:35
- Güncelleme: 09.10.2023 08:35
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin 1. haftasında Altındağ Akkışlaspor ile Sungur FK karşı karşıya geldi. Akkışla İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Sungur FK 2-0’lık sonuçla kazandı.
Stat: Akkışla İlçe Stadı
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Muharrem Karaca, Bekir Kalkanlı
Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, Yiğit Başaran, Ahmet Taha Soytürk, Yusuf Aydoğdu, (Ali Portakal dk.71), Emre Karakaya, Egemen Polat, (Serhat Uğur dk.80), Doğukan Kılıç, Çağrı Doğan, (Hasan Aksoy dk.80), Ömer Yıldız, Çağan Zeki Doğan, Eren Cem Çelebi, (Mustafa Bulut dk.70)
Sungur FK: Ömür Tuzcu, Efehan Çimen, (Bedirhan Şahan dk.82), Altuğ Karahançer, Mehmet Bekar, Kadir Aygül, Muaz Guzay, Durmuş Tarım, Emre Ulu, Yunus Güneri, (Görkem Çetin dk.60), Ramazan Bulmuş, Ali Şahin, (Muhammet Ali Kaya dk.46)
Goller: Emre Ulu dk.44, Durmuş Tarım dk.90+2 (Sungur FK)