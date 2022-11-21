Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 3- Sungur FK:1

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor, ligin 10. haftasında oynadığı maçta Sungur FK'yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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  • 21.11.2022 08:36
  • Güncelleme: 21.11.2022 08:36
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 3- Sungur FK:1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor, ligin 10. haftasında oynadığı maçta Sungur FK’yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Tolga Selvi, Oğuzhan Bahçıvan

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahir Can Çeçen, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Turgut Yetük, (Osman Koş dk.88), İlker Angıt, (Ünal Celal dk.80), Muharrem Sahar, (Arif Aslan dk.63), Mustafa Şafak, (Karahan Hamurcu dk.63), Berat Aydemir

Sungur FK: Güven Yılmaz, Orhan Şahin, (Berkay Arı dk.63), Erdin Kaynar, Sait Mert Akgöz, Erhan Vurdem, Mehmet Kahveci, (Kaan Melül dk. 75), Emircan Yıldırım, Yunus Güneri, (Emre Toprak dk.57), Can Okumuş, (Altay Karahan dk.58), Ramazan Bulmuş, Aydemir Yavuz

Goller: Berat Aydemir (2), Arif Aslan (Argıncıkspor), Ramazan Bulmuş (penaltı) (Sungur FK)

Kırmızı Kart: Erdin Kaynar (Sungur FK)

İHA

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