Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 3 - Erciyesspor Esen Makina: 2

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Argıncıkspor ile Erciyesspor Esen Makine karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf Argıncıkspor oldu.

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  • 29.11.2022 08:23
  • Güncelleme: 29.11.2022 08:23
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 3 - Erciyesspor Esen Makina: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Argıncıkspor ile Erciyesspor Esen Makine karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçta 3 puanı alan taraf Argıncıkspor oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Recep Güneş

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Kaan Aşık (Dk.70 Karahan Hamurcu), Tahircan Çeçen, Yavuz Selim Kılıçaslan, Sedat Kurt, Hacı Mert Cingöz, Mustafa Şafak (Dk.90 İsmail Çatal), Turgut Yetük, Berat Aydemir (Dk.82 Arif Aslan), Muharrem Sahar, İlker Angıt

Erciyesspor Esen Makina: Ali Özkan, Fazıl Burak, Hamit Çetinkaya, İsmail Dayı, Bahtiyar Ekici, Latif Aydemir, Mehmet Yaman, Okan Uçar (Dk.39 Kürşat Yurdagül), Ramazan Durdu, Muhammet Aktan (Dk.80 Fatih Çanakcıo), Mehmet Akif Gürkan

Goller: Muharrem Sahar dk. 7 ve 20, Karahan Hamurcu dk. 78 (Argıncıkspor), Fazıl Burak dk. 55, Mehmet Yaman dk. 87 (Erciyesspor Esen Makina)

Kırmızı Kart: Hamit Çetinkaya dk. 90+2 (Erciyesspor Esen Makina)

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İHA

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