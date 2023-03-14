Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 4 - Gazi Osman Paşaspor: 2

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Argıncıkspor ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncıkspor kazandı.

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  • 14.03.2023 08:27
  • Güncelleme: 14.03.2023 08:27
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Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 4 - Gazi Osman Paşaspor: 2
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Argıncıkspor ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncıkspor kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Oğuzhan Bahçıvan, Ebubekir Çolak

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Furkan Karaağaç, Sedat Kurt, Kaan Aşık, İlker Anğıt, Hacı Mert Cingöz, Muharrem Sahar (Dk.90 Emirhan), Menduh Çökük, Karahan Hamurcu, Mustafa Şafak, Berat Aydemir

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Ebubekir Sain, Silvan Gezer, Hakan Yılmaz, Emrecan Tepedaş, Aykut Özden, Samet (Dk.66 Engin Gezer) Adem Karataş, Mehmet Bayram, Mustafa Gezgin

Goller: Sedat Kurt, Muharrem Sahar, Berat Aydemir (Argıncıkspor), Silvan Gezer, Emrecan Tepedaş (Gazi Osman Paşaspor)

Kırmızı Kartlar: Hacı Mert Cingöz (Dk. 71) (Argıncıkspor), Mehmet Bayram (Dk. 17) (Gazi Osman Paşaspor)

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İHA

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