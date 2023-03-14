Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 4 - Gazi Osman Paşaspor: 2
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Argıncıkspor ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncıkspor kazandı.
- 14.03.2023 08:27
- Güncelleme: 14.03.2023 08:27
- 53
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Argıncıkspor ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncıkspor kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Oğuzhan Bahçıvan, Ebubekir Çolak
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Furkan Karaağaç, Sedat Kurt, Kaan Aşık, İlker Anğıt, Hacı Mert Cingöz, Muharrem Sahar (Dk.90 Emirhan), Menduh Çökük, Karahan Hamurcu, Mustafa Şafak, Berat Aydemir
Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Ebubekir Sain, Silvan Gezer, Hakan Yılmaz, Emrecan Tepedaş, Aykut Özden, Samet (Dk.66 Engin Gezer) Adem Karataş, Mehmet Bayram, Mustafa Gezgin
Goller: Sedat Kurt, Muharrem Sahar, Berat Aydemir (Argıncıkspor), Silvan Gezer, Emrecan Tepedaş (Gazi Osman Paşaspor)
Kırmızı Kartlar: Hacı Mert Cingöz (Dk. 71) (Argıncıkspor), Mehmet Bayram (Dk. 17) (Gazi Osman Paşaspor)