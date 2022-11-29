Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

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  • 29.11.2022 09:53
  • Güncelleme: 29.11.2022 10:18
Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de heyecan, ikinci yarıda kaldığı yerden devam edecek. 10 Eylül’de başlayan Süper Amatör Küme 27 Kasım’da oynanan 11.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. 2 grupta toplam 21 takımın kıyasıya mücadele ettiği Süper Amatör Küme’de A grubunu Kayserigücü Futbol Kulübü, B Grubunda Erciyes Esen Makine FK lider olarak tamamladı. Ligin ilk yarısında A Grubunda yer alan Medipax Kayseri Atletikspor oynadığı 10 maçta mağlubiyet almadı.

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İHA

Kayseri Gündem
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