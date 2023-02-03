Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta

Aynı puana sahip iki takım Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor birbirlerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak.

PAYLAŞ
  • 03.02.2023 15:01
  • Güncelleme: 03.02.2023 17:29
  • 14
Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aynı puana sahip iki takım Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor birbirlerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor ligin 17. haftasında kozlarını paylaşacak. 39’ar puana sahip iki takımın zorlu doksan dakikası büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftayı 3 puanla kapatan iki takımın dev maçında kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde edecek. Geride kalan 16. hafta sonunda 15 maça çıkan Kayseri Şekerspor 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken Erciyes Esen Makine FK ise 14 maçta 13 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Erciyes Esen Makina FK 2-0’lık sonuçla kazanmıştı.

5 Şubat Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Erciyes Esen Makine FK ile Kayseri Şekerspor maçı saat 15.00’de başlayacak ve futbolseverlerin bu maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür

Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

Jandarma 10 Terör Şüphelisini Yakaladı

Jandarma 10 Terör Şüphelisini Yakaladı

Talas'ta zabıtadan 'huzur' için sıkı denetim

Talas'ta zabıtadan 'huzur' için sıkı denetim

Uzmanından öneri: 'Kayarak düşen kişi öncelikle sakin kalmalı'

Uzmanından öneri: 'Kayarak düşen kişi öncelikle sakin kalmalı'

Enflasyon son 11 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyon son 11 ayın en düşük seviyesinde

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özhaseki'den, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna net cevap

Özhaseki'den, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna net cevap

Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon

Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor

Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta

Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı

Büyükkılıç'tan Kadın Girişimcilerle İşbirliği Protokolü

Büyükkılıç'tan Kadın Girişimcilerle İşbirliği Protokolü