Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik maç

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Medipax Kayseri Atletikspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya gelecek.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda heyecan zirvede. Hem şampiyonluk yarışı hem de alt sıralarda bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. A Grubunda namağlup liderlik koltuğundan oturan Medipax Kayseri Atletikspor ile 3. sırada yer alan Kayserigücü FK takımları yarın 3 puan mücadelesi verecekler. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1’lık eşitlikle bitmişti.

Lider Medipax Kayseri Atletikspor geride kalan 18.hafta sonunda oynadığı 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puan topladı. Kayserigücü FK ise 16 maçta 12 galibiyeti, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan topladı. Zirveyi yakından ilgilendiren maç yarın Argıncık Stadı 2 Nolu Saha’da saat 16.00’da oynanacak.