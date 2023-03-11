Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik maç

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Medipax Kayseri Atletikspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya gelecek.

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  • 11.03.2023 15:16
  • Güncelleme: 11.03.2023 15:56
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Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik maç
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Medipax Kayseri Atletikspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya gelecek.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda heyecan zirvede. Hem şampiyonluk yarışı hem de alt sıralarda bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. A Grubunda namağlup liderlik koltuğundan oturan Medipax Kayseri Atletikspor ile 3. sırada yer alan Kayserigücü FK takımları yarın 3 puan mücadelesi verecekler. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1’lık eşitlikle bitmişti.

Lider Medipax Kayseri Atletikspor geride kalan 18.hafta sonunda oynadığı 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puan topladı. Kayserigücü FK ise 16 maçta 12 galibiyeti, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan topladı. Zirveyi yakından ilgilendiren maç yarın Argıncık Stadı 2 Nolu Saha’da saat 16.00’da oynanacak.

İHA

Kayseri Gündem
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