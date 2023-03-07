Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine: 2- Akkışlaspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Erciyes Esen Makine FK, ligin 18. haftasında oynadığı maçta Akkışlaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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  • 07.03.2023 08:41
  • Güncelleme: 07.03.2023 08:41
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Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine: 2- Akkışlaspor: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Erciyes Esen Makine FK, ligin 18. haftasında oynadığı maçta Akkışlaspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Alim Kandemir, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş

Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Halil İbrahim Avcı, Halil Yozgat, Latif Aydemir, Gökhan Savranlar (Dk.87 Muhammet Aktan) Ramazan Durdu, Erdal Kartal (Dk.46 Akif Gürkan), Selim Yağmur, Adem Şener (Dk.69 Samet Demirel), Osman Şentürk (Dk.86 Okan Uçar)

Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Bekar, Enes Yıldırım, Yıldıray Töbü (Dk.57 Çetin), Yiğit Başaran (Dk.86 Erdal Bozoğlu), Metin Çakıcı, Serkan Güvercin (Dk.44 Samet), Emre Akdoğdu, Ali Portakal (Dk.86 Kadir Aktaş)

Goller: Gökhan Savranlar dk.71, Abdulsamet Demirel dk.85 (Erciyes Esen Makine FK)

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