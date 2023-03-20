Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 8 - Kayseri Simya Koleji: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, ligin 20. hafta karşılaşmasında Simya Koleji'ni 8-0 gibi skorla farklı mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynamaya hak kazandı. Erciyes Esen Makine FK karşısında mağlubiyet alan Simya Koleji ise lige veda etti.

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  • 20.03.2023 12:44
  • Güncelleme: 20.03.2023 12:44
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Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 8 - Kayseri Simya Koleji: 0
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, ligin 20. hafta karşılaşmasında Simya Koleji’ni 8-0 gibi skorla farklı mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynamaya hak kazandı. Erciyes Esen Makine FK karşısında mağlubiyet alan Simya Koleji ise lige veda etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman xx, Osman Baruk xx, Ebubekir Çolak xx

Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan xx, İsmail Dayı xx, Fazıl Burak xx,

(Muhammed Aktan x dk.56), Halil Yozgat xx, Hamit Çetinkaya xx, Gökhan Savranlar xx, Bulut Akbaş xx, Adem Şener xx, (Mehmet Yaman xx dk.46), Ramazan Durdu xx, (Selim Yağmur xx dk.46), Osman Şentürk xx, (Ali Ilık xx dk.56), Okan Uçar xx, (Abdulsamet Demirel xx dk.62)

Kayseri Simya Koleji: Metin Sarı x, Paşacan Demirkaya x, Resul Yalnız x, Burhan Fikir x, Berke Furkan x, Halil Kadam x, Ramazan Hasırcı x, Emin Osman x, Cem Bulut x, Musa Aktepe x, Murathan Dördüncü x

Goller: Ramazan Durdu (Dk. 7), Gökhan Savranlar (Dk. 18), Okan Uçar (Dk. 32) (Dk. 44), Abdulsamet Demirel (Dk.60) (Dk. 62), Bulut Akbaş (Dk. 82), Ali Ilık (Dk. 89) (Erciyes Esen Makine FK)

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