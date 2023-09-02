Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi
2023-2024 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.
- 02.09.2023 10:28
- Güncelleme: 02.09.2023 12:16
2023-2024 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.
Kayseri Süper Amatör Küme Lig fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunun 2 grupta 19 takımla oynanacak. A Grubu 9 takımlı, B Grubu ise 10 takımdan oluştu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Erciyes Esen Makina FK, Kocasinan Şimşekspor, Başakpınarspor, Yahyalıspor, Sarıoğlanspor, Kocasinan Ülküspor, Kocasinan Yemlihaspor, Kayseri Yolspor ve Argıncıkspor yer alırken, B Grubunda Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Esen Metal SK, Akkışlaspor, Sosun Birlikspor, Belsinspor, 1966 Turanspor, Kayserigücü FK, Sungur FK ve İsmail okumuş FK takımları yer aldı. Yeni sezonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off oynayacak. 19 takım içerisinden de 6 takım Süper Amatör kümeye veda edecek. Süper Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:
A Grubu 1.Hafta
Kocasinan Yemlihaspor-Erciyes Esen Makina FK
Kayseri Yolspor-Kocasinan Ülküspor
Argıncıkspor-Sarıoğlanspor
Kocasinan Şimşekspor-Yahyalıspor
Başakpınarspor (BAY)
B Grubu 1.Hafta
Sosun Birlikspor-Belsinspor
Kayserigücü FK-Kayseri Atletikspor
Akkışlaspor-Sungur FK
Kayseri Şekerspor-İsmail Okumuş FK
Kayseri Esen Metal SK-1966 Turanspor