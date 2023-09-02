2023-2024 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.

Kayseri Süper Amatör Küme Lig fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunun 2 grupta 19 takımla oynanacak. A Grubu 9 takımlı, B Grubu ise 10 takımdan oluştu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Erciyes Esen Makina FK, Kocasinan Şimşekspor, Başakpınarspor, Yahyalıspor, Sarıoğlanspor, Kocasinan Ülküspor, Kocasinan Yemlihaspor, Kayseri Yolspor ve Argıncıkspor yer alırken, B Grubunda Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor, Kayseri Esen Metal SK, Akkışlaspor, Sosun Birlikspor, Belsinspor, 1966 Turanspor, Kayserigücü FK, Sungur FK ve İsmail okumuş FK takımları yer aldı. Yeni sezonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off oynayacak. 19 takım içerisinden de 6 takım Süper Amatör kümeye veda edecek. Süper Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

A Grubu 1.Hafta

Kocasinan Yemlihaspor-Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Yolspor-Kocasinan Ülküspor

Argıncıkspor-Sarıoğlanspor

Kocasinan Şimşekspor-Yahyalıspor

Başakpınarspor (BAY)

B Grubu 1.Hafta

Sosun Birlikspor-Belsinspor

Kayserigücü FK-Kayseri Atletikspor

Akkışlaspor-Sungur FK

Kayseri Şekerspor-İsmail Okumuş FK

Kayseri Esen Metal SK-1966 Turanspor