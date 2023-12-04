Kayseri Süper Amatör Küme: İsmail Okumuş FK: 3 - Akkışlaspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Altındağ Akkışlaspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta galibiyete erişen taraf İsmail Okumuş FK oldu.

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  • 04.12.2023 08:57
  • Güncelleme: 04.12.2023 08:57
Kayseri Süper Amatör Küme: İsmail Okumuş FK: 3 - Akkışlaspor: 0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Altındağ Akkışlaspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta galibiyete erişen taraf İsmail Okumuş FK oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Caner Kalem, Rasim Köse

İsmail Okumuş FK: Harun Bayram, Engin Yakut, Samet Sarıçiçek, Furkan Tağ, Furkan Burak Bakıcı, (Furkan Mortaş dk. 85), Embiya Kurtuluş, (Özgür Yol dk. 85), Emir Taflı, Mehmet Kahveci (Yavuz Özbey dk.70 ), Seffan Karasu, (Zekai Kepezkaya dk. 60 ), Kemal Kocagöz, Mehmet Ali Tanrıkulu

Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, Hüseyin Yalçın, Taha Soytürk, Emre Karakaya (Muhammed Enes Taş dk. 80), Mehmet Beştepe, (Serhat Uğur dk. 88), Yiğit Başaran, (Emre Akdoğdu dk. 80), Eren Çelebi, Mustafa Bulut, (Ali Portakal dk. 80), Yusuf Aydoğdu, (Metehan Bolat dk. 75), Hüseyin Aksoy

Goller: Seffan Karasu (dk. 5), Burak Bakıcı (dk. 20), Kemal Karagöz (dk. 69) (İsmail Okumuş FK)

Kırmızı Kart: Zekai Kepezkaya (dk. 90+3) (İsmail Okumuş FK)

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İHA

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