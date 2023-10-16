Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Atletikspor:3 - Altındağ Akkışlaspor:0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 2. haftasında oynadığı maçta Altındağ Akkışlaspor'u 3-0 mağlup etti. Altındağ Akkışlaspor'dan 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

PAYLAŞ
  • 16.10.2023 08:26
  • Güncelleme: 16.10.2023 08:26
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Atletikspor:3 - Altındağ Akkışlaspor:0
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 2. haftasında oynadığı maçta Altındağ Akkışlaspor’u 3-0 mağlup etti. Altındağ Akkışlaspor’dan 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Aydoğan Mantar, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan

Kayseri Atletikspor: Adem Özdemir, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ateş, Yusuf Tolu, İsmail Erdi Halis, Buğrahan Çiçek, Alperen Güler, Buğra Duğan, (Reha Akkan dk.75), Mehmet Akif Gürkan, (Salih Önder dk.60)

Altındağ Akkışlaspor: Beki Akpınar, Yiğit Hava Başaran, Yusuf Aydoğdu, Ahmet Taha Soytürk, Emre Karakaya, Egemen Polat, Doğukan Kılıç, (Mustafa Bulut dk.56), Çağrı Doğan, (Ali Portakal dk.21), Ömer Yıldız, (Sefa Tekelek dk.72), Çağan Zeki Doğan, (Ali Birol dk.21), Eren Cem Çelebi, (Umut Vatanbekçisi dk. 56)

Goller: Buğrahan Çiçek dk.33, Alperen Güler dk.34, Umutcan (dk.90+2) kendi kalesine (Kayseri Atletikspor

Kırmızı Kartlar: Bekir Akpınar (dk.14), Emre Karakaya (dk.32) (Altındağ Akkışlaspor)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimi buldu

Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimi buldu

Kayseri Kitap Fuarına İlgi Büyük

Kayseri Kitap Fuarına İlgi Büyük

Aladağlar'a Kar Yağdı

Aladağlar'a Kar Yağdı

SGK İl Müdürü Hasgül'ün Acı Günü

SGK İl Müdürü Hasgül'ün Acı Günü

Gencin sır ölümü araştırılıyor

Gencin sır ölümü araştırılıyor

Yürüyerek Filistin'e gitmek üzere Kayseri'den yola çıktılar

Yürüyerek Filistin'e gitmek üzere Kayseri'den yola çıktılar

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

5
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

6
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filistin Yürüyüşçüleri İncesu'dan yola çıktılar

Filistin Yürüyüşçüleri İncesu'dan yola çıktılar

Kitap Fuarındaki K-Pop 'Cinsiyetsizleştirme' Propagandası Tepki Çekiyor

Kitap Fuarındaki K-Pop ‘Cinsiyetsizleştirme’ Propagandası Tepki Çekiyor

DAHA FAZLA
Engelsiz Yaşam Merkezine Kapalı Yüzme Havuzu

Engelsiz Yaşam Merkezine Kapalı Yüzme Havuzu

50 Milyon TL'ye Yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı Yeni Çehresi İle Hizmette

50 Milyon TL'ye Yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı Yeni Çehresi İle Hizmette

Lezzetli turşunun sırrı 'kaya tuzu'

Lezzetli turşunun sırrı 'kaya tuzu'

Çalışma Masasız Öğrenci Kalmayacak

Çalışma Masasız Öğrenci Kalmayacak

MHP'li Özdemir'den İsrail'e Soykırım Uyarısı

MHP'li Özdemir'den İsrail'e Soykırım Uyarısı