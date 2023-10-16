Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 0- Kocasinan Şimşekspor: 2
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2. haftasında Kayseri Yolspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kocasinan Şimşekspor 2-0'lık sonuçla kazanan taraf oldu.
- 16.10.2023 08:24
- Güncelleme: 16.10.2023 08:24
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2. haftasında Kayseri Yolspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Kocasinan Şimşekspor 2-0’lık sonuçla kazanan taraf oldu.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hacı Güverti, Mehmet Samet Arpacıktaş, Furkan Saltık
Kocasinan Şimşekspor: Mecit Kaan Ateş, Karahan Karahan, (Fikri Arda İbiş dk.80), Berat Topal, Talha Özyürek, Mertcan Babayiğit, İzzet Karagül, (Ali Bayram dk.80), Abdullah Enes Ozan, Cengiz Eşme, (Mehmet Tek dk.70), Seyfettin Yesugey, (Onur Bağcı dk.85), Fatih Atik, Naim Can Göksoy
Kayseri Yolspor: Osman Gündoğdu, Emre Akkoyun, Mahir Enes Kozak, Yaşar Çam, Sedat Sönmez, Resul Kahriman, Abdullah Budak, Raşit Arslan, Hanifi Can Söğüt, Muhammed Akçiçek, (Hüseyin Aksoy dk.5), Eren Muslu, (Berkcan Atay dk.75)
Goller: Naim Can Göksoy (dk.43), Onur Bağcı (dk.90+3) (Kocasinan Şimşekspor)