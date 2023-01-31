Kayseri Süper Amatör Küme: Sungur FK: 1- Kayseri Şekerspor: 4
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Sungur Futbol Kulübü ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Şekerspor 4-1 kazandı
- 31.01.2023 14:58
- Güncelleme: 31.01.2023 14:58
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Sungur Futbol Kulübü ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Şekerspor 4-1 kazandı
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Ahmet Yıldız
Sungur Futbol Kulübü: Güven Yılmaz, Tugay Oflazoğlu, Altuğ Karahançer, Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Yunus Güneri, Emircan Yıldırım, Mevlüt Padak, Mehmet Kahveci, Ramazan Bulmur
Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara, Devlet Karataş, Fatih, Melik Akça, Mehmet Doğru, Ömer Faruk Karadoğan, Barış Mert Dügenci, Ziyahan Erbaşı, Mehmet Ali Öncü, Kenan Kurt, Çayan Yeşilkaya
Goller: Mevlüt Padak Dk.49 (Sungur FK) Çayan Yeşilkaya Dk.4, Ziyahan Erbaşı Dk.20, Mehmet Ali Öncü Dk.80, Barış Mert Düğenci Dk.90 (Kayseri Şekerspor)