Kayseri Süper Amatör Küme: Sungur FK: 1- Kayseri Şekerspor: 4

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Sungur Futbol Kulübü ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Şekerspor 4-1 kazandı

PAYLAŞ
  • 31.01.2023 14:58
  • Güncelleme: 31.01.2023 14:58
  • 86
Kayseri Süper Amatör Küme: Sungur FK: 1- Kayseri Şekerspor: 4
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Sungur Futbol Kulübü ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Şekerspor 4-1 kazandı

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Ahmet Yıldız

Sungur Futbol Kulübü: Güven Yılmaz, Tugay Oflazoğlu, Altuğ Karahançer, Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Yunus Güneri, Emircan Yıldırım, Mevlüt Padak, Mehmet Kahveci, Ramazan Bulmur

Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara, Devlet Karataş, Fatih, Melik Akça, Mehmet Doğru, Ömer Faruk Karadoğan, Barış Mert Dügenci, Ziyahan Erbaşı, Mehmet Ali Öncü, Kenan Kurt, Çayan Yeşilkaya

Goller: Mevlüt Padak Dk.49 (Sungur FK) Çayan Yeşilkaya Dk.4, Ziyahan Erbaşı Dk.20, Mehmet Ali Öncü Dk.80, Barış Mert Düğenci Dk.90 (Kayseri Şekerspor)

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e Herkes Kayak Öğreniyor

Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e Herkes Kayak Öğreniyor

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri İhracatında Tarihi Rekor

Kayseri İhracatında Tarihi Rekor

Başkan Büyükkılıç'tan müjde: 'Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi iki katına çıkacak'

Başkan Büyükkılıç'tan müjde: 'Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi iki katına çıkacak'

29 Daire İhale İle Satışa Çıkıyor

29 Daire İhale İle Satışa Çıkıyor

Öğrencinin Çalışma adresi Yarıyılda da Talas Kütüphaneleri

Öğrencinin Çalışma adresi Yarıyılda da Talas Kütüphaneleri

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu Onur Bulut'un Fenerbahçe anlaştığı iddia edildi

Kayserisporlu Onur Bulut’un Fenerbahçe anlaştığı iddia edildi

Cep telefonu gasp ettiği iddia edilen şahısların yargılanmasına başlandı

Cep telefonu gasp ettiği iddia edilen şahısların yargılanmasına başlandı

DAHA FAZLA
Başkan Akay, 'Milletvekilliği için görüşmüş olsam kimseden gizlemem!'

Başkan Akay, “Milletvekilliği için görüşmüş olsam kimseden gizlemem!”

Kayseri Şeker, en erken ödeme yapan kuruluş oldu

Kayseri Şeker, en erken ödeme yapan kuruluş oldu

Eğitime Destek Platformu Kayseri'de Toplandı

Eğitime Destek Platformu Kayseri'de Toplandı

3 aylık 'ruhsatsız silah' operasyonunda 4 tutuklama

3 aylık 'ruhsatsız silah' operasyonunda 4 tutuklama

Oto yıkamacılardan sabit fiyat önerisi: 'Tek çatı altında toplanalım'

Oto yıkamacılardan sabit fiyat önerisi: 'Tek çatı altında toplanalım'