Kayseri Sur İçi'nde tarihi dönüşüm: Vizyon Projeye Nezaret

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, tarihî dokuyla uyumlu mimarisi ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla Kayseri’nin merkezinde örnek bir dönüşüm modeli olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi, şehrin tarihî ve kültürel mirasını koruma vizyonu doğrultusunda önemli bir etkinliğe daha imza attı. Ulusal ödüle layık görülen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm ve Tarihî Bölge Düzenleme Projesi, Kent Konseyi üyelerinin katılımıyla yerinde incelendi.

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen bölgede uygulanan proje kapsamında gerçekleştirilen inceleme programına; Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ile Kayseri Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ile Kültür Sanat Çalışma Grubunun birlikte gerçekleştirdiği programda, Camikebir ve çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında teknik ve tarihî bilgilendirme yapıldı. Projenin, Kayseri’nin tarihî kimliğini koruyarak güvenli, estetik ve yaşanabilir bir şehir merkezi oluşturma hedefi doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kent Konseyi’nden Başkan Büyükkılıç ve Ekibine Teşekkür

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, bu tür iyi çalışmaları hep beraber desteklerini vurgulayarak, bölgenin tamamen kültürel ve turizm etkinliklerinin olacağı bir alan haline getirildiğini kaydetti. Tarih Araştırmacısı Halit Erkletlioğlu ise bölgenin tarihi ile ilgili üyelerle önemli bilgileri paylaşırken, konsey üyeleri de yapılan bu projede emeği geçen başta Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kayseri Kent Konseyi heyetine bölgedeki medrese buluntusuna dair bilgiler aktararak, “Haritalar Genel Müdürlüğü’nden 1944 yılı hava fotoğraflarına bakıldı, yeri tespit edildi” dedi.

Medresenin çalışmalarda bulunan bir köşesini yerinde gösteren ve yapının hatları hakkında da bilgiler veren Senem, “Medresemiz burada köşe yapıyor. Buradan caminin köşesine, kütüphaneyle birleştiği yere böyle bir istikamet var. Bir de doksan derece yapacak şekilde bu yönde istikamet var. Doksan derecelik bir açıyla caminin mihrap duvarına paralel şekilde medrese duvarını tespit ettik. Tabii güvenlik amacıyla kapattık. Raporlamasını yaptık, müzeye bilgi verdik. Müzemiz raporunu tuttu, koruma bölge kuruluna gönderdi. Biz de koruma bölge kuruluna bilgisini yazdık. Bu ayın sonunda inşallah burasıyla ilgili kazı iznini alacağız” ifadelerini kullandı.

Senem, medrese bulunan alan mülkiyetinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğunu ve gerekli yazışmalar neticesinde Mart-Nisan aylarında kazı işlemlerine başlamayı planladıklarını belirterek, “Bize, yapacağımız kazı yapının aslında özgün kodunun neresi olduğu hakkında da fikir verecek. Kazılar sonuçlandıktan sonra daha net konuşabileceğiz” diye konuştu.

Proje, Etap Etap Hayata Geçiriliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Kayseri Kent Konseyi heyetine planlanan çalışmalara dair bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ise projeyi etap etap hayata geçirdiklerini belirterek, proje hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Yapılacak projenin tarihi dokuyu ön plana çıkaracağını kaydeden Türkmen, projenin tasarımları üzerinden sunum yaptı. Türkmen Kent Konseyi üyelerinin sorularını da samimiyetle cevapladı.

Kayseri Kent Konseyi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılırken, konsey 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle aktif olarak çalışmalarına devam ediyor.

Gerçekleştirilen bu tür yerinde inceleme ve bilgilendirme programları, şehrin kültürel ve bilimsel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.