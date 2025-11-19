Kayseri Suriçi Camii Kebir Projesi ödül getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen KentFest 2025'te, tarihi dokuyu modern yaşamla buluşturan "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi" ile "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülünün sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin, şehir tarihi ve modernizasyon vizyonunu birleştiren iddialı projesi "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi", ulusal alanda takdir görmeye devam ediyor. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından İstanbul Ataşehir'de düzenlenen KentFest 2025 Belediye Ödülleri'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı belediyeler arasından "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülüne layık görüldü.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, ilk etabı 950 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen bu mega proje, Kayseri'yi sadece modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyet Mahallesi gibi kritik bir tarihi bölgenin çehresini tamamen değiştiriyor. 2,22 hektarlık "Riskli Alan"da yürütülen proje, bölgeyi yenileyip modernize ederken, vatandaşların sosyal ve modern yaşam ihtiyaçlarına en uygun ortamları oluşturmayı hedefliyor.

Ödül ve Dönüşüm Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına ödülü teslim alan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, bu önemli başarının ardındaki emeğe ve vizyona dikkat çekti.

Türkmen, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde sadece binaları değil, şehirlerin ruhunu, tarihi hafızasını dönüştürme misyonuyla çalışıyoruz. Suriçi Camikebir Projemiz, işte bu vizyonun somut bir örneğidir. Tarihi dokuyu koruyarak modern ve güvenli bir gelecek inşa etme çabamızın KentFest 2025 gibi saygın bir organizasyon tarafından tescillenmesi, ekibimiz ve tüm Kayserili hemşehrilerimiz adına büyük bir onur kaynağıdır” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu ödüllü projesi, Türkiye'deki tarihi kentsel dönüşüm çalışmalarına rol model teşkil eden niteliğiyle dikkat çekiyor.