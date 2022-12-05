Kayseri Tanıtım Günleri Lansmanı yapıldı

8-11 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek Kayseri Tanıtım Günleri öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi. İstanbul Kayseri Dayanışma Derneği’nden Fikret Şahin, Kayserililer Federasyonu Genel Başkanı Muhammet Ali Temel birlikte açıklama yaptı.

Lansmanda davul zurna ekibi gelen vatandaşları karşılarken mantı, sucuk ve pastırma ikram edilerek Kayseri’nin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

“İstanbul’da yaşayan tüm Kayserili hemşerilerimizi ve İstanbullu bütün dostlarımızı bu festivale bekliyoruz” diyen Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) Başkanı ve TÜMKAYDER Genel Başkanı Muhammed Ali Temel “Mimar Sinan’ın burada Mihribah Cami’nin gölgesinde İstanbul’un en güzel ilçelerinden Üsküdar’da Kayserimize, tarihine, medeniyetine, kültürüne yakışır bir program icra etmek için bütün arkadaşlarımızla seferber olduk. Huzur şehri Kayserimizin tarihini, kültürünü, medeniyetini, ticaretini, turizmini, yöresel lezzetlerini, mantı, sucuk, pastırma, nevzine, aklınıza gelebilecek Kayseri ile ilgili ne varsa bu festivalde olacak. 4 gün sürecek bir festival. 8 Aralık Perşembe günü başlıyor 11 Aralık Pazar günü bitecek. İnşallah İstanbul’da yaşayan tüm Kayserili hemşerilerimizi ve İstanbullu bütün dostlarımızı bu festivale bekliyoruz. Güzel bir festival gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısının başarılı geçtiğini belirten İstanbul Kayseri Derneği (İSTKAYDER) Kurucu Başkanı Fikret Şahin de, “Hemşerilerimizin de mantımıza, pastırmamıza yoğun ilgisi vardı. Herkesi 8-11 Aralık’ta Yeni Kapı’ya bekliyoruz. Buradaki bütün amacımız hemşerilerimiz bir araya getirmek. Yaklaşık 200 bin hemşerimiz, 16 milyon İstanbullu hepsini Yeni Kapı’ya bekliyoruz. Şu anda bütün görüşmeleri yaptık. Kayseri’de 16 ilçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kayseri Valiliği, Ticaret Odamız, Ticaret Borsası hepsi burada olacak. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız destek verdi. Bu Kayseri için uzun zamandır yapılmayan bir şeydi. Biz İstanbul Kayserililer derneğiyiz ama Kayseri’deki bütün STK’lardan, Avrupalılar Kayseri Birliği Derneği de geliyor. Bütün hemşerilerimiz el ele verdik. İnşallah bunu başarıyla atlatacağız” ifadelerini kullandı.