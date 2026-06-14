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Kayseri Tanıtım Günlerine Rekor Ziyaretçi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFED Başkanı Muhammed Ali Temel, '2. Kayseri İl Tanıtım Günleri'ni bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün. İstanbul'da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu, rekor kırdık.' şeklinde konuştu.

Kayseri Tanıtım Günlerine Rekor Ziyaretçi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

KAYFED Başkanı Temel, “İstanbul’da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti” 

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFED Başkanı Muhammed Ali Temel, “İstanbul’da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu, rekor kırdık yani. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bugüne kadar yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu an Kayserimizde” dedi. 
Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. 

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan KAYFED Başkanı Muhammed Ali Temel, “2. Kayseri İl Tanıtım Günleri’ni bugün tamamlamak üzereyiz. Dolu dolu 4 gün. İstanbul’da mükemmel bir Kayseri rüzgarı esti. Katılım çok yoğundu, rekor kırdık yani. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bugüne kadar yapılan il tanıtım günlerinin rekoru şu an Kayserimizde. Gerçekten muhteşem bir atmosferde dolu dolu bir katılımla gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu dört gün içerisinde Pazar sabahında da Kayserililer Zirvesi’ni gerçekleştirdik. Orada da gerçekten çok yoğun bir katılımla zirvemizi de tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılda bunun daha üstüne çıkarak bu başarıları tekrarlamak için çalışmalara yarından itibaren başlayacağız” dedi.

Haber Merkezi

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