Kayseri Tarihi Araştırmaları kitabı ödüle layık görüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından olan ve Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ tarafından kaleme alınan iki ciltlik ‘Kayseri Tarihi Araştırmaları’ eseri, Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) 2022 yılı ‘şehir’ dalında ödüle layık görüldü.

Yönetime geldiği günden bugüne kadar 40’ın üzerinde kitap yayımlayarak şehrin ve Kayseri kültürünün tanınmasına büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir taraftan yazın dünyasına katkı sağlarken, diğer taraftan da ödüller elde edecek çalışmalar ortaya koyuyor.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ‘şehir’ dalında ödül

Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ’ın kaleme aldığı ve Kayseri tarihine ışık tutan iki ciltlik kaynak kitap niteliğindeki ‘Kayseri Tarihi Araştırmaları’ adlı kitabı envanterine katan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kadim kent Kayseri’nin tarihini anlatırken, diğer taraftan gerek Kayserili vatandaşları, gerekse de Kayseri’yi merak eden diğer vatandaşları bilgilendirmenin yanı sıra ödül de elde ediyor. Bu çerçevede, Kayseri Tarihi Araştırmaları kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 45’inci yılında 41’incisini düzenlediği ‘Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri’nde ‘şehir’ dalında ödül aldı.

Kayseri’ye, edebiyata, insana katkı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde basımı yapılan ve şehrin değerlerinin kaleme alındığı kültür eserleri sayesinde, içeriğinde tarihten kültüre, edebiyattan sanata kadar hemen her konuda şehre özgü bilgiler bulunan kitaplar ile şehre, edebiyata ve insana katkı sağlıyor.

Büyükşehir, yazın dünyasına katkıda hız kesmiyor

Kentte ulaşım, altyapı gibi rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal projelerle de gündeme gelen Büyükşehir Belediyesi, dünden bugüne yayımlanan ‘Şehir Kültür Sanat’ ve ‘Düşünen Şehir’ süreli yayınları beraberinde kültür ve edebiyat yayınlarına her geçen gün bir yenisi eklenen kitaplarla yazın dünyasına katkıda hız kesmeden devam ediyor.