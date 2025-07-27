Kayseri Tarihi Kapalı Çarşısı İçin Yeni Bir Vizyon

Kent Konseyi’nden Tarihi Mirası Koruma Önerileri:

Kayseri Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, Kayseri’nin simge yapılarından biri olan Kapalı Çarşı’nın özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşınması adına bir dizi öneri geliştirdi.

Kapalı Çarşı, 1987–1991 yılları arasında geçirdiği restorasyon süreciyle günümüzdeki görünümüne kavuştu ve Kültepe’den sonra Kayseri’de ticaretin geliştiği ilk merkez olarak önemini koruyor. Bu köklü yapının yeniden canlandırılması, bölgesel kalkınmaya katkı sunacak bir öneri olarak öne çıkarılıyor.

Değerlendirilen Başlıklar:

Yasal ve Teknik Bilgilendirme: İşyerlerinin sahipleri ve kiracıları tespit edilerek, yürürlükteki mevzuatlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması önerilmektedir. Ayrıca yapıların statik durumu, özellikle müdahale edilmiş alanlar açısından uzman ekiplerce incelenebilir.

İşyerlerinin sahipleri ve kiracıları tespit edilerek, yürürlükteki mevzuatlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması önerilmektedir. Ayrıca yapıların statik durumu, özellikle müdahale edilmiş alanlar açısından uzman ekiplerce incelenebilir. Tarihi Dokuya Duyarlı Temizlik: Tarihi tonozların ortaya çıkarılması, izinsiz eklemelerin kaldırılması ve yangın riski taşıyan bölümlerin uygun malzemelerle değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Tarihi tonozların ortaya çıkarılması, izinsiz eklemelerin kaldırılması ve yangın riski taşıyan bölümlerin uygun malzemelerle değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. Cephe Düzenlemeleri: Kepenk sistemleri ve tabelaların mimari bütünlüğü gözeterek standartlaştırılması değerlendirilebilir. İstanbul’daki Mısır Çarşısı’ndan ilhamla mimari proje ekibiyle alternatif çözümler geliştirilebilir.

Kepenk sistemleri ve tabelaların mimari bütünlüğü gözeterek standartlaştırılması değerlendirilebilir. İstanbul’daki Mısır Çarşısı’ndan ilhamla mimari proje ekibiyle alternatif çözümler geliştirilebilir. Mekânsal Estetik ve Tanıtım: Örnek bir işyeri üzerinden dönüşüm tanıtılarak kamuoyunun dikkatine sunulabilir. Özellikle İç Kale yönüne bakan cephelerin düzenlenmesi önemle ele alınmalıdır.

Örnek bir işyeri üzerinden dönüşüm tanıtılarak kamuoyunun dikkatine sunulabilir. Özellikle İç Kale yönüne bakan cephelerin düzenlenmesi önemle ele alınmalıdır. Yapısal Güçlendirme ve Çatı Çalışmaları: Deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yapılan müdahalelerin projelendirilmesi ve çatı yalıtımıyla ilgili öneriler uzman raporlarıyla şekillendirilebilir.

Tarihi Bölgeyle Bütünleşme Potansiyeli: Kapalı Çarşı; Vezir Hanı, Gön Han, Bedesten ve Camii Kebir gibi yapılarla birlikte entegre bir yaklaşımla bölgenin kültürel merkezi hâline gelebilir.

Kent Konseyi, tüm sürecin öneri aşamasında kamuoyunun katkılarına açık şekilde yürütülmesini ve şehrin tüm kurumlarından destek alınmasını önemsemektedir. Tarihi çarşının korunarak yaşatılması, kültürel mirasa sahip çıkma bilincinin güçlenmesine katkı sağlayabilir.