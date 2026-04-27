Kayseri Tarihine Işık Tutan Yayın: 'Mir'ât-ı Kayseriyye' dijital olarak yayınlandı

Eser, Kayseri’nin binlerce yıllık tarihini ilmî belgeler, arşiv kayıtları ve özgün bilgiler ışığında ele alarak önemli bir boşluğu dolduruyor. Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişmiş tarihçi Ahmed Nazif Efendi tarafından kaleme alınan "Mir’ât-ı Kayseriyye", toplam 248 sayfa olarak tasarlandı. Eserde, Kayseri’nin tarihi süreçleri; Selçuklular, Danişmendliler, Beylikler ve Osmanlı hâkimiyeti gibi dönemler detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, şehrin coğrafi yapısı, iklim özellikleri, ekonomik hayatı ve kültürel ortamı da bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

Eser, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış özgün metnin, transkripsiyon, tashih ve açıklayıcı dipnotlarla yeniden hazırlanmış hâli olarak okuyuculara sunuluyor. Günümüz okuyucusu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için lügatçe, ayrıntılı fihrist ve dizin de eklenmiş durumda.

"Mir’ât-ı Kayseriyye", tıpkıbasım ve üç ciltlik transkripsiyon, tashih ve dipnotlu versiyon olmak üzere iki ayrı formatta okuyucuların beğenisine sunuluyor. Eser, Kayseri’nin tarihine dair önemli bir kaynak olmayı hedefliyor ve resmi internet sitesinde de erişime açıldı.