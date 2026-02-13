Kayseri Tarım Fuarı 21. Kez Kapılarını Açtı

12 -15 Şubat 2026 tarihleri arasında Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde 21’inci kez düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı. 1900 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 81 ilden gelen yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi Kayseri'de buluşturmayı hedefleyen fuarda, Türkiye’nin tarım ve hayvancılığa en güçlü desteği veren yerel yönetimlerinin başında gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın üreticiye tam destek vizyonu doğrultusunda kentte tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere güçlü şekilde destek veren Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda, stant açtı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın fuarda standı ziyaret ettiler. Türkmen, Harmancı ve Ayaydın, Büyükşehir Belediyesi standında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundular.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kent genelinde tarım ve hayvancılık alanında destekleri sürdürdüklerini belirterek, bu fuarda yatırımları sergilediklerini kaydetti. Harmancı, 2025 yılında önemli destekleri olduğunu, kapalı sulama sistemleri ile şehrin birçok ilçesinde yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“2026 Yılında da Aynı Tempoda Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz”

Tohum destekleri ile çiftçilerin yanında yer aldıklarını ifade eden Harmancı, vatandaşlardan gelen talepleri en iyi şekilde karşılamaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sürdürülebilir tarım amacıyla güneş enerjilerinden faydalanarak panel destekli hayvan içme suyu tesisleri yapıyoruz. Sıvat olsun, gölgelik alanlar olsun, her detayına kadar düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tarımsal amaçlı bir projemiz vardı ki dünya ve Avrupa çapında ses getirdi. Bunun yanı sıra hayvancılık alanında ciddi yatırım ve desteklerimiz oldu. Hürmetçi’de 100 adet mandayı üreticilerimize hediye ettik. Bu sayede Kayseri, manda sütü üretimi ve manda ürünlerinde söz sahibi bir konuma geldi. Kırsal bölgelerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına yol, kilitli parke, sosyal yatırımlarla kırsal bölgelerimizi destekledik. 2026 yılında da aynı tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Başkan Harmancı, fuar boyunca ziraat mühendislerinin görev yapacaklarını, vatandaşların merak ettikleri konular ve Büyükşehir Belediyesi destekleri ile ilgili standa başvurabileceklerini söyledi.

Harmancı, arıcılığın kentte ilgi gören bir meslek haline geldiğini, arıcıları desteklemek adına Nisan ayında yine arı dağıtımının gerçekleşmesi için planlama yaptıklarını da duyurarak, bu desteklerden dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Tarım, hayvancılık ve gıdanın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerin sektördeki gelişmeleri, makine ve teçhizatları yakından takip etmelerini sağlamayı amaçlayan fuarda, Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 7 yılda imza attığı Türkiye’ye örnek olan 1 milyar 200 milyon TL'lik tarım ve hayvancılık yatırımlarını katılımcılara tanıtıyor. Büyükşehir ayrıca, üreticinin güçlü şekilde destekçisi olmaya devam ettiği projelerinin de tanıtımını yapıyor.

Tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği, alım ve satım, bilgi alışveriş imkânının elde edileceği tarım fuarında yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim-dikim makinaları, modern sulama alet ve makine ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, diğer tarımsal alet, ekipmanları görme değerlendirme, alım satım imkânları katılımcılara sunulurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık yatırımlarının tanıtıldığı stant da katılımcıların ilgisini çekiyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, fuar alanında Mobil Beyaz Masa birimi ile de vatandaşlara hizmet veriyor.